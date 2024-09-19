الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء: «زي ما فيه شركات سعودية في مصر فيه شركات مصرية في السعودية»

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
ads

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  أن الدولة تستهدف جذب كبرى الشركات العالمية لتوسيع عملية التصنيع وفتح آفاق للتصدير أيضا.

وأضاف رئيس الوزراء:"نعمل على إتمام مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية بهدف تبادل الأحمال في أوقات الذروة ". 

من ناحية أخرى قال رئيس الوزراء:" زي ما في شركات سعودية في مصر.. في تواجد كبير لشركات مصرية بالمملكة".

وأشار إلى  إن ضخ السعودية لـ5 مليارات دولار ستكون استثمارات جديدة فى عدة قطاعات وليس لها علاقة بالودائع.

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء

وعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل مؤتمرا صحفيا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، علي هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم.  

ويستعرض رئيس الوزراء خلال المؤتمر أبرز الأحداث خلال الأسبوع والرد علي أسئلة الصحفيين والإعلاميين فيما يتعلق بالقضايا الشائكة.  

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء السعودية

الأكثر قراءة

بث مباشر.. كلمة حسن نصر الله بشأن تفجيرات البيجر في لبنان

أول تعليق من رئيس الوزراء على ارتفاع أسعار الطماطم

جنازة بعد 57 عامًا، الإسكندرية تودع فوزي محمد «شهيد حرب 67» (فيديو وصور)

حسناء إيطاليا وشقة مشبوهة في بودابست، أسرار جديدة وراء توريد أجهزة البيجر لحزب الله (صور)

أول تعليق من رئيس الوزراء على حادث قطار الزقازيق

السر في اللصوص، غرق مدافن إسنا بالأقصر (صور)

الكهرباء تفسر أسباب تأخر تطبيق خطة تخفيف الأحمال

أول تعليق من رئيس الوزراء على رصد حالات إعياء ونزلات معوية بأسوان

ads

منوعات

المزيد

البرلمان الأوكراني يغير أسماء 327 بلدة

اكتشاف ظاهرة غريبة في ثقب أسود فائق الكتلة

بعد التيجانية، الطريقة الكركرية تثير الجدل في مصر بملابسها وحركاتها الغريبة (فيديو)

عدد قياسي لطلبات المشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 19-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع 13 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والعنب في سوق العبور

ارتفاع أسعار النحاس اليوم الخميس 19- 9- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رايان ويسلي روث.. ناشط ديمقراطي يعشق أوكرانيا ومتهم بمحاولة اغتيال ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أهمية الغيرة ومكانتها في الإسلام؟

تفسير حلم العنب الأصفر في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مادية قريبًا

دعاء الثبات على الهداية، تفسير الشعراوي للآية 8 بسورة آل عمران (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية