رئيس الوزراء: «زي ما فيه شركات سعودية في مصر فيه شركات مصرية في السعودية»

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف جذب كبرى الشركات العالمية لتوسيع عملية التصنيع وفتح آفاق للتصدير أيضا.

وأضاف رئيس الوزراء:"نعمل على إتمام مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية بهدف تبادل الأحمال في أوقات الذروة ".

من ناحية أخرى قال رئيس الوزراء:" زي ما في شركات سعودية في مصر.. في تواجد كبير لشركات مصرية بالمملكة".

وأشار إلى إن ضخ السعودية لـ5 مليارات دولار ستكون استثمارات جديدة فى عدة قطاعات وليس لها علاقة بالودائع.

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء

وعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل مؤتمرا صحفيا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، علي هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

ويستعرض رئيس الوزراء خلال المؤتمر أبرز الأحداث خلال الأسبوع والرد علي أسئلة الصحفيين والإعلاميين فيما يتعلق بالقضايا الشائكة.