الخميس 19 سبتمبر 2024
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رياضة

بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصرى للسلة والأولمبياد الخاص (صور)

رئيس اتحاد السلة
رئيس اتحاد السلة ورئيس الأولمبياد الخاص، فيتو

في خطوة هامة نحو تعزيز النشاط الرياضي بين رياضي الأولمبياد الخاص المصري، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الاتحاد المصري لكرة السلة والأولمبياد الخاص المصري.

جرى توقيع البروتوكول بمقر الاتحاد المصري لكرة السلة بحضور الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد والدكتور عماد محي الدين رئيس قطاع الرياضة والتدريب بالاولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدكتور باسم تهامي مدير الاولمبياد الخاص المصري ونائبه عمرو محي الدين الطحاوي ومحمود الحلو المدير التنفيذي للاتحاد.

عبر الدكتور مجدي أبوفريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة عن سعادته بتوقيع بروتوكول تعاون يستهدف الرياضيين والمدربين في الأولمبياد الخاص، مشيرا إلي أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الرياضية وإتاحة الفرص للجميع، مشيرًا إلى أن الرياضة حق للجميع بغض النظر عن قدراتهم، ويمثل أهمية الرياضة في تعزيز ثقة الرياضيين بالاولمبياد الخاص وتحسين قدراتهم البدنية والنفسية.

من جانبه أكد الدكتور باسم تهامي مدير الاولمبياد الخاص ان البروتوكول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية منها تعزيز دمج الرياضيين في أنشطة كرة السلة، مما يسهم في تطوير مهاراتهم وتوفير فرص تنافسية لهم، وكذلك تنظيم ورش عمل متخصصة لتطوير المهارات الفنية والتكتيكية للمدربين واللاعبين، مما يضمن تقديم أفضل مستوى من التدريب وايضا دعم الفعاليات الرياضية من خلال تنظيم مسابقات تستهدف الرياضيين من جميع الفئات، بما يعزز من روح المنافسة والرياضة في المجتمع.

مضيفا الي ان البروتوكول يعمل علي زيادة الوعي بأهمية الرياضة وتأثيرها الإيجابي على حياة الرياضيين بالأولمبياد الخاص، مما يساهم في تحسين جودة حياتهم.

يمثل هذا البروتوكول بداية عهد جديد في دعم الرياضة الشاملة في مصر، ويمهد الطريق لمزيد من الفعاليات والمبادرات التي تستهدف تمكين لاعبو الأولمبياد الخاص في المجال الرياضي.

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الاتحاد المصري لكرة السلة الأولمبياد الخاص لمصري مجدي أبو فريخة عماد محي الدين باسم تهامي

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