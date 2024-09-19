رئيس الوزراء: الحكومة حددت 5 مناطق كبرى لتنميتها بالتعاون مع شركاء عالميين
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أن الدولة تسعى لتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه تم مناقشة مسودة اتفاق مشترك مع السعودية لحماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين، مضيفا أن هناك استثمارات مصرية في السعودية و"نعمل على تشجيع المزيد من الشراكات، وأن الحكومة حددت 4 أو 5 مناطق كبرى لتنميتها بالتعاون مع شركاء عالميين".
وعقد الدكتور مصطفي مدبولي منذ قليل مؤتمرا صحفيا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، علي هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
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