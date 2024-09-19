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تداول 33 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط، ڤيتو
ميناء دمياط، ڤيتو

 أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الخميس، استقبال خلال الـ 24 ساعة الماضية  9 سفن، بينما غادرت 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

 

حركة الصادر من البضائع العامة

 وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18479 طنا تشمل: 1479 طن سماد و5280 طن رمل زجاجى و363 طن علف و4792 طن أسمنت و895 طن ملح و5670 طن بضائع متنوعة.

 

حركة الوارد من البضائع العامة

 كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50051 طنا تشمل: 427 طن أسمنت و11871 طن حديد و1560 طن زيت طعام و17597 طن قمح و1096 طن خشب زان و17500 طن ذرة.

 

حركة الصادر والوارد من الحاويات

 بينما بلغت حركة الصادر والوارد من الحاويات 1419 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3320 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 101772 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 227039 طنًا.
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3933 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا،  و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادم من الاسكندرية،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5024 حركة.

 

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