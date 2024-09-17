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محافظات

لليوم الثاني على التوالى وطبقاً للشروط المُحددة بالإعلان الداخلى ..

محافظ دمياط يرأس لجنة مقابلات المتقدمين لشغل وظائف رؤساء وحدات محلية ونواب

محافظ دمياط
محافظ دمياط


يواصل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، لليوم الثاني على التوالى، إجراء المقابلات الشخصية، للمتقدمين لشغل وظائف رؤساء وحدات محلية "مركز ومدينة، مدينة " ونواب رئيس وحدة محلية لمركز ومدينة، ووحدة محلية لمدينة..

حيث جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد.

محافظ دمياط: سيتم اختيار الكفاءات المناسبة لشغل تلك الوظائف

وأشار "محافظ دمياط" إلى أنه يتم إجراء المقابلات لاختيار أفضل الكوادر طبقًا للشروط المحدد بالإعلان الداخلى الذى تم نشره عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط، لافتا إلى انه سيتم اختيار الكفاءات المناسبة لشغل تلك الوظائف، لتحقيق رؤية المحافظة نحو ضخ دماء جديدة تساعد فى دفع عجلة العمل بمنظومة القطاع المحلى وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

محافظ دمياط وقيادات المحافظة

 

وتأتى تلك المقابلات وفقا للإعلان الداخلى الذى تم نشره عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط،  وسيتم الأخيار طبقًا للشروط المُعلن عنها والتى تضمنت أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى مناسب، لديه خبرة مناسبة لشغل الوظيفة المتقدم عليها، اجتياز المقابلة الشخصية لشغل الوظيفة.

وأوضح" محافظ دمياط " مجددًا حرص المحافظة على اختيار الكفاءات المناسبة لشغل تلك الوظائف، بما يساهم فى دفع عجلة العمل بمنظومة القطاع المحلى وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

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