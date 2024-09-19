الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

تفاصيل تنفيذ 90 ألف شقة سكن كل المصريين بأكتوبر الجديدة

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

 كشف المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، عن معدلات تنفيذ عمارات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمنطقة غرب المطار.

وأكد على أنه تم وجارِ تنفيذ حوالي ٩٠ ألف وحدة سكنية مقسمة على ثلاث مناطق (أ – ب - ج) بمنطقة غرب المطار على مساحة ٣٠٠٠ فدان، مشيرا إلى أعمال الزراعة وتخطيط الشوارع وتنسيق الموقع العام.

وفي سياق متصل، عقد المهندس محمد عبد المقصود، اجتماعًا موسعًا مع تحالف الشركات المنفذة لمشروع محطة معالجة الصرف الصناعي لمتابعة الموقف التنفيذي والتأكيد على أهمية المشروع كونه عاملًا مهمًا لتنمية المنطقة الصناعية الجديدة والمقامة على مساحة ١١ ألف فدان، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا في استقطاب المستثمرين والراغبين في إنشاء مصانع جديدة.

 

 كما تفقد المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز  أكتوبر الجديدة للإسكان والمرافق، مشروع محطة رافع وخزان المياه سعة ٢٠ ألف متر مكعب، والمغذي للمنطقة الصناعية ومنطقة " سكن لكل المصريين "، حيث تم الانتهاء من المشروع، وجارٍ تنفيذ أعمال الاختبارات النهائية تمهيدًا لدخول الرافع الخدمة في الأيام المقبلة، كما تم الاجتماع بالشركة المنفذة وجهة الإشراف على مشروع تنفيذ ترفيق المنطقة اللوجيستية والمقامة على مساحة ٤٠٠ فدان، للوقوف على الموقف التنفيذي وإزالة أي معوقات تؤثر على البرامج الزمنية للمشروعات.

وطالب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، الشركات المنفذة بزيادة عدد العمالة بالمشروعات ودفع معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز مع الالتزام بجودة المواصفات القياسية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أكتوبر الجديدة المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين جهاز تنمية مدينة اكتوبر الجديدة جهاز أكتوبر الجديدة جهاز تنمية مدينة اكتوبر رئيس جهاز تنمية مدينة اكتوبر سكن لكل المصريين

الأكثر قراءة

أول تعليق من رئيس الوزراء على ارتفاع أسعار الطماطم

بث مباشر.. كلمة حسن نصر الله بشأن تفجيرات البيجر في لبنان

جنازة بعد 57 عامًا، الإسكندرية تودع فوزي محمد «شهيد حرب 67» (فيديو وصور)

السر في اللصوص، غرق مدافن إسنا بالأقصر (صور)

أول تعليق من رئيس الوزراء على حادث قطار الزقازيق

حسناء إيطاليا وشقة مشبوهة في بودابست، أسرار جديدة وراء توريد أجهزة البيجر لحزب الله (صور)

الكهرباء تفسر أسباب تأخر تطبيق خطة تخفيف الأحمال

أول تعليق من رئيس الوزراء على رصد حالات إعياء ونزلات معوية بأسوان

ads

منوعات

المزيد

البرلمان الأوكراني يغير أسماء 327 بلدة

اكتشاف ظاهرة غريبة في ثقب أسود فائق الكتلة

بعد التيجانية، الطريقة الكركرية تثير الجدل في مصر بملابسها وحركاتها الغريبة (فيديو)

عدد قياسي لطلبات المشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 19-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع 13 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والعنب في سوق العبور

ارتفاع أسعار النحاس اليوم الخميس 19- 9- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رايان ويسلي روث.. ناشط ديمقراطي يعشق أوكرانيا ومتهم بمحاولة اغتيال ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أهمية الغيرة ومكانتها في الإسلام؟

تفسير حلم العنب الأصفر في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مادية قريبًا

دعاء الثبات على الهداية، تفسير الشعراوي للآية 8 بسورة آل عمران (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية