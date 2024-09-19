الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

مسؤولو الإسكان يتفقدون محطات مياه الشرب والصرف بالصالحية الجديدة

محطة المياه, فيتو
محطة المياه, فيتو

 قام المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس  هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن والمشرف على أعمال المرافق بالهيئة، بزيارة ميدانية إلى مدينة الصالحية الجديدة لتفقد عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، ورافقه خلال الزيارة المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، وعدد من مسئولي الجهاز.

وشملت الزيارة محطة الرفع الرئيسية في المدينة، حيث تفقد المهندس أشرف فتحي، سير العمل بالمحطة،كما زار مأخذ مياه محطة الشرب، الذي يعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 37 ألف م³/اليوم، ومحطة تنقية مياه الشرب التي تعمل بطاقة 32 ألف م³/اليوم. بالإضافة إلى ذلك، تفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي الثنائية بطاقة 27 ألف م³/اليوم.

 

وخلال الزيارة، أكد المهندس أشرف فتحي، وأهمية الحفاظ على كفاءة تشغيل المحطات وضمان استمرارية العمل فيها بأفضل مستوى ممكن، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية والصحية في جميع مراحل التشغيل.

 

وفي سياق متصل، قام المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة في مختلف مناطق المدينة، ضمن جهود الجهاز المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان كفاءة البنية التحتية للمدينة.

وأكد المهندس خالد شاهين، أهمية الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة لضمان توفير إضاءة جيدة في شوارع المدينة، مما يسهم في تعزيز الأمن والسلامة العامة للسكان، مشيرًا إلى أن الجهاز ملتزم بمتابعة تنفيذ كافة الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة لضمان رضا المواطنين. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

أشرف فتحى محمود الصالحية الجديدة المجتمعات العمرانية جهاز مدينة الصالحية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية

الأكثر قراءة

حسناء إيطاليا وشقة مشبوهة في بودابست، أسرار جديدة وراء توريد أجهزة البيجر لحزب الله (صور)

بعد بيان النادي الأهلي، اللاعبون الأقرب لتجديد عقودهم

طلب عاجل من دفاع اللاعب أحمد ياسر المحمدي بشأن محاكمته

المحكمة تستجيب لدفاع أحمد ياسر المحمدي

أول تحرك برلماني بعد ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز

رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة، تعرف عليها

قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في حادث قطاري الزقازيق

نداء عاجل من الفنانة بشرى للتحقيق في هذا الأمر وتحذر

ads

منوعات

المزيد

اكتشاف انبعاث بطول 23 مليون سنة ضوئية من ثقب أسود فائق الكتلة

بعد التيجانية، الطريقة الكركرية تثير الجدل في مصر بملابسها وحركاتها الغريبة (فيديو)

عدد قياسي لطلبات المشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا

تصل إلى 3 آلاف جنيه، أسعار الشنط المدرسية في الأسواق (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز المحلي اليوم الخميس 19-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الخميس 19- 9- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 في الأسواق

20 ألف جنيه، احجز شقة كاملة التشطيب بالإسكان الاجتماعي

المزيد

انفوجراف

أهمية وجبة الإفطار لطلاب المدارس مع بداية العام الدراسي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الثبات على الهداية، تفسير الشعراوي للآية 8 بسورة آل عمران (فيديو)

هل رجم الشياطين كان موجودا قبل بعثة النبي؟

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية