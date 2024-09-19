بعد بيان النادي الأهلي، اللاعبون الأقرب لتجديد عقودهم

استقر النادي الأهلي على تجديد عقود بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التي تقترب من الانتهاء في نهاية الموسم القادم.

وأصدر النادي الأهلي بيانا في الساعات الأولى من اليوم الخميس، يتضمن تفاصيل اجتماع الكابتن محمود الخطيب مع مارسيل كولر مدرب الفريق، بحضور لجنة التخطيط والذي شهد اعتزام النادي الأهلي تجديد عقود بعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم القادم.

ويعد أقرب اللاعبين الذي يسعى الأهلي لتجديد عقودهم مع الفريق هم كل من: محمد الشناوي، أكرم توفيق، أحمد كوكا، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم وحمزة علاء.

الأهلي يجدد الشراكة مع يونيسيف 4 سنوات

وعقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا، اليوم للإعلان عن تجديد الشراكة مع منظمة ‏الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» لمدة أربع سنوات أخرى، مما يعزز التزامهما المشترك بتعزيز حقوق الأطفال في جميع أنحاء ‏مصر.‏

تأتي هذه الشراكة تفعيلا لدور النادي في المشاركة المجتمعية في البيئة المحيطة وانطلاقا من نجاح التعاون السابق بين الجانبين، حيث تعمل هذه الشراكة المتجددة على تعزيز الرؤية والأهداف ‏المشتركة، ومن المنتظر أن يكون هناك دور كبير للاعبي ولاعبات فرق النادي المختلفة في هذه الجهود.‏

رحلة الأهلي إلى السعودية

وأنهى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كافة الإجراءات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى السعودية يوم 25 سبتمبر الجاري لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك يوم ٢٧ من الشهر ذاته.

وينتظم المغربي أشرف داري لاعب الأهلي، في مران فريقه كاملا بعد تعافيه من الإصابة في أربطة الكاحل.

وشارك اللاعب في جزء من مران الفريق أمس بشكل تدريجي في إطار تجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، استعدادا لخوض مباراة العودة أمام جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الأول الثلاثاء.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء السبت القادم على ستاد القاهرة الدولى وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية وقناة أون تايم سبورتس وأيضا إم بي سي مصر.

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وأعلن النادي الأهلي أنه تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.