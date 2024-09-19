الخميس 19 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولى

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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 بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لمناقشة بعض الملفات الهامة.

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العاصمة الإدارية الجديدة اجتماع مجلس الوزراء مجلس الوزراء

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