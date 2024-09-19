بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولى
بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لمناقشة بعض الملفات الهامة.
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