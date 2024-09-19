افتتاح فرع مكتبة مصر العامة بمدينة طيبة في الأقصر (صور)

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر والسفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، فرع مكتبة مصر العامة بمدينة طيبة الجديدة، اليوم الخميس، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ومحمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد حسان مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر والمهندس مصطفى السعيد رئيس جهاز مدينة طيبة والدكتورة صابرين عبد الجليل القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر وأعضاء مجلس النواب والتنفيذيين والمثقفين.

فرع مكتبة مصر العامة



رحب محافظ الأقصر بالحضور، كما أثنى على أهمية الدور الهام لمكتبات مصر العامة في إثراء الحركة الثقافية وتنمية الجوانب الوطنية لدى النشء والشباب بما تقدمه من خدمات ثقافية ودورها الثقافي الفعال في غرس قيم الولاء والانتماء، وعلى الخدمات والأنشطة المختلفة التي تقدمها المكتبة لأبناء المحافظة من مكتبات المتنقلة، والبرامج التدريبية والأنشطة التوعوية للمستفيدين من الأطفال والشبا، وكذا تقديم دورات تدريبية للغات المختلفة وبذلك ساهمت استكمال النشاط الثقافي والسياحي للمدينة.

وأشاد محافظ الأقصر بتنفيذ قوافل المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة، لخدمة الطلبة والأهالي بقرى ونجوع المحافظة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان، من خلال 100 يوم للمبادرة والتي تأتي في إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصري، مؤكدا على العمل افتتاح فرع جديد لمكتبات مصر العامة بمدينة إسنا لتكون منارة للعلم والتحديث في جنوب المحافظة ومن بعدها مكتبة أخرى بمركز أرمنت.

الحركة الثقافية والتنويرية



ومن جانبه قدم مدير صندوق مكتبات مصر العامة، الشكر والتقدير لمحافظ الأقصر، ونقل تحيات عبد الرؤوف الريدى رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر للمحافظة، مؤكدا على أهمية الدور الهام الذي تقوم به مكتبات مصر العامة في إثراء الحركة الثقافية والتنويرية وتنمية الجوانب الوطنية لدى النشء والشباب.

وأوضح أن الصندوق يهدف إلى دعم مكتبات مصر العامة في كافة المحافظات لنشر الوعي الثقافي بين فئات المجتمع، من خلال المساهمة في تجهيز المكتبات وتطوير أدائها، مع توفير مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة وبناء وتنمية الكوادر البشرية والمقتنيات، وتزويد المكتبات بالأجهزة التكنولوجية الحديثة، ودعم الأنشطة الثقافية والمجتمعية التي تقوم بها المكتبة لخدمة جمهور المجتمع المحلي.

مكتبة مصر بمدينة طيبة



وأكد أن فرع مكتبة مصر بمدينة طيبة هو الفرع رقم 29 في قائمة المكتبات في 18 محافظة، وأنه تم تزويد الفرع بنحو 10 آلاف كتاب و12 جهاز حاسب آلي بنادي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمكتبة.

وفى ختام الافتتاح تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية، ومكتبة مصر العامة بمدينة طيبة مساحتها الإجمالية 1886 متر والمباني مقامة على 600 متر ومكونة من طابق واحد وتشمل قاعة اطلاع للكبار وقاعة لتدريب الحاسب الآلي وقاعة للندوات والاجتماعات وقاعة ألعاب للأطفال وقاعة الأنشطة.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة، ورانيا شرعان مديرة مكتبة مصر العامة الرئيسية، وإيمان حلمي شنودة مديرة المكتب الفني لصندوق مكتبات مصر العامة، محمد محمود المدير المالي لصندوق مكتبات مصر العامة.

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