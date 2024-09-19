الزمالك يرد على أنباء رحيل محمود بنتايك

كشف مسؤولو نادي الزمالك عن حقيقة الأنباء التي ترددت عن طلب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، رحيل محمود بنتايك الظهير الأيسر

ونفي مسئولو الزمالك ما تردد عن هذا الأمر وأن جوميز لم يطلب رحيل أي لاعب واللاعب يخضع لبرنامج لتجهيزه للمشاركة مع الزمالك.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم تدريباته على ملعب النادي لمباراة الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ثم الانتظام في معسكر مغلق للمباراة.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الشرطة الكيني في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تذيع قنوات أبو ظبي الرياضية مباراة الزمالك والشرطة الكيني كونها الناقل الحصري للمباراة.

واستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الثلاثاء الماضي بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون يوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.