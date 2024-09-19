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رياضة

عمرو أبو العز ممثلا، الزمالك يعقد اجتماعه الفني اليوم لمباراة الشرطة

عمرو أبو العز
عمرو أبو العز

يُعقد في الرابعة عصر اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام الشرطة الكيني بأحد فنادق القاهرة، قبل المواجهة المقرر لها غدا الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي نادي الشرطة الكيني، وطاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء للاتفاق على زي الفريقين في المباراة وبعض الأمور الإدارية والتنظيمية.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الشرطة الكيني باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الشرطة الكيني في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تذيع قنوات أبو ظبي الرياضية مباراة الزمالك والشرطة الكيني كونها الناقل الحصري للمباراة.

واستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الثلاثاء الماضي بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون يوم  الاثنين، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

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