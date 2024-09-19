قبل التقديم، احسب قيمة دعم الشقة بالطرح الجديد لوحدات سكن كل المصريين

يترقب آلاف المواطنين الراغبين فى حجز شقق سكن كل المصريين للمواطنين محدودى الدخل، أو شقق الإسكان الاجتماعي، وتطرح الوزارة إعلانا جديدا يضم حوالي 60 ألف شقة للمواطنين محدودي الدخل شهر نوفمبر المقبل فى عدد من المدن الجديدة.

يتساءل البعض عن تفاصيل وكيفية حساب قيمة الدعم الذي يمكن أن يحصل عليه حاجزو شقق الإسكان الاجتماعي - سكن كل المصريين لمحدودي الدخل.

وأتاحت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقارى أنه يمكن حساب قيمة الدعم من هنا .

وشقق الإسكان الاجتماعي فى الطرح الجديد بمساحات تتراوح ما بين 75 - 90 مترا مربعا وتتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.

والمشروع يستهدف المواطنين محدودى الدخل حيث تقدم الوزارة دعم نقدي يصل حتى 60 ألف جنيه، بالإضافة لقيمة سعر الأرض ودعم فارق أسعار الفائدة للتمويل العقاري المقدم من البنوك وشركات التمويل العقاري للمواطنين المستفيدين.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

وحددت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي وهي كالتالي:

- المستفيد من المشروع، يكون شخصًا طبيعيًّا مواطنًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًّا (شركة أو مؤسسة).

- ألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

- لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.

- ألا يكون سبق تخصيص قطعة أرض إسكان اجتماعي.

- ألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، أو وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" أو "سكن مصر"، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأي من المدن الجديدة، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج، والزوجة، الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.