الخميس 19 سبتمبر 2024
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محافظات

تقديم 212 ألف خدمة طبية للمواطنين بسوهاج ضمن مبادرة "بداية"

مبادرة بداية،فيتو
مبادرة بداية،فيتو

 أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تقديم أكثر من 212 ألف خدمة طبية منذ الإعلان عن انطلاق فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي انطلقت يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الجاري.

دويدار: إزالة العقبات وتوحيد الجهود لخدمة المبادرة

 وأشار دويدار أنه تم تكليف الدكتور محمود جمال عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة بمتابعة ملف المبادرة وأنشطتها اليومية لافتًا إلى التنسيق الكامل بين جميع الإدارات التي تخدم المبادرة وتذليل كافة العقبات وتوحيد الجهود المبذولة لخدمة المبادرة لما يعود بالنفع على المواطن والاستفادة القصوى من المبادرة.

 

المبادرة تسعى لتحسين جودة حياة المواطنين 

 ويأتي ذلك ضمن مستهدفات مبادرة «بداية» والتي تسعى لتحسين جودة حياة جميع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية من خلال تقديم خدمات الحكومة المصرية في مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين جميع الجهات المشاركة، إتساقًا مع برنامج عمل الحكومة للفترة 2024 – 2027.

يذكر أن المبادرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ومتابعة معالي اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج.

 

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مبادرة بداية والاقبال الشديد دويدار وكيل صحة سوهاج ​محافظة سوهاج تحسين جودة حياة الموا

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