وكيل صحة سوهاج يشهد فاعليات مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة

أقيم اليوم احتفالية لعرض فاعليات نظمها مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمناسبة وذلك بحضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة وممثلة لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية والسفير الأمريكي ومارك كواليسكي مدير البرامج الدولية إلي جانب شون جونز مدير البعثة

ايضا شارك الفعاليات وكيل صحة سوهاج والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع السكان بوزارة الصحة والأستاذ الدكتور حمودة الجزار رئيس قطاع الصحة بالقاهرة والدكتور جمال قريشي مدير المشروع بمحافظة سوهاج.



الاحتفالية تتضمن عرض نتائج المشروع



خلال الاحتفال الذي نظم بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والسفارة الأمريكية تم استعرض نتائج عمل المشروع والتي ساعدت علي زيادة الإستخدام الفعال لخدمات تنظيم الأسرة.

المشروع يهدف لتحسين الخدمات المقدمة فى مجال تنظيم الأسرة

يذكر أن مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة المنفذ بواسطة هيئة جون سنو في عام 2017 و هي منظمة استشارية عالمية للصحة العامة تعمل علي تحسين صحة الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم بهدف لتحسين جودة وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والترويج للسلوكيات الصحية وتحسين استخدام البيانات لصنع السياسات واتخاذ القرار.

