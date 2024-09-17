تسرب الغاز السبب في حريق شقة بسوهاج

شهدت مدينة جهينة شمال محافظة سوهاج، حريقا هائلا بمطبخ شقة سكنية بالطابق الثالث بالمنطقة نتيجة تسرب غاز مما أسفر عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى المركزى وأخطرت الجهات المعنية لتتولى التحقيقات والوقوف حول أسباب وملابسات الحادث

مدير الأمن يتلقى إخطارا بحريق شقة بمركز جهينة

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من رجال مباحث جهينة بنشوب حريق بمطبخ شقة بالطابق الثالث ملك المدعو سعيد ب خ ب- سن 68 بالمعاش ومقيم بذات الناحية حيث تم الدفع بعدد " 1 " سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص والمعاينة اتضح نجم عن الحريق إصابة كل من:- مالك المنزل سالف الذكر " حروق سطحية باليدين والقدم اليمني " ونجل خالة المالك المدعو عاطف ص ن ع- سن 52 عامل ومقيم بذات الناحية "حروق سطحية " - وتم نقلهما لمستشفي جهينة المركزي والتلفيات احتراق بعض محتويات المطبخ

التحقيقات تكشف تسرب غاز ومصدر حراري وراء الحريق

وخلال التحقيقات أفاد مالك المنزل والمصاب بمضمون ما سبق وأضاف بأن سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة غاز منزلية بالمطبخ في وجود مصدر حراري.

ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية وتحرر المحضر اللازم