نقيب الصحفيين: قواعد صارمة لقبول المنتسبين وتطوير ملف القيد

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة دعت الزملاء للنقاش حول تطوير ملف القيد، واقترح الحاضرون تشكيل لجنة معاونة للجنة القيد، لاختبار المتقدمين.

الشمول المالي للمتقدمين لقيد الصحفيين

وأضاف في تصريحات صحفية لمحرري الملف، أن الزملاء اقترحوا أيضًا أن تعتمد النقابة بالشمول المالي في قبول أوراق المتقدمين لها من الصحف؛ ما يعني اشتراط أن تقبل النقابة كشفًا بنكيًا بتحويل راتب الصحفي المتقدّم للنقابة، من ضمن أوراقه، وذلك للتأكد من تطبيق مؤسسته للحد الأدنى للأجور الذي أقرّته الدولة، وهو 6 آلاف جنيه، وأنه يتقاضى راتبه بصفة منتظمة، وأن المؤسسة قادرة على ذلك.

ملف الانتساب بنقابة الصحفيين

وفيما يخص ملف الانتساب، أكد "البلشي" ضرورة أن يكون القيد في جدول الانتساب بالنقابة بقواعد صارمة، حتى لو لم يحصل العضو المنتسب على مزايا مالية أو غيرها، حتى لا يكون بابًا خلفيًا لمنتحلي الصفة، وأن جدول الانتساب هو للصحفيين/ات ممارسيّ المهنة، الذين افتقدوا شرطًا من شروط القيد، أو الزملاء الذين يعملون في مواقع أو صحف إلكترونية، وذلك لحين تعديل قانون النقابة في هذا الشأن.



وتابع: "سنرفع المقترحات لمجلس النقابة لاتخاذ اللازم، خاصةً فيما يتعلّق بالقرارات التي تحتاج موافقة الجمعية العمومية، مثل تعديل لائحة القيد".