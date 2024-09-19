الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

نقيب الصحفيين: قواعد صارمة لقبول المنتسبين وتطوير ملف القيد

الكاتب الصحفي خالد
الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، فيتو

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة دعت الزملاء للنقاش حول تطوير ملف القيد، واقترح الحاضرون تشكيل لجنة معاونة للجنة القيد، لاختبار المتقدمين.

الشمول المالي للمتقدمين لقيد الصحفيين 

وأضاف في تصريحات صحفية لمحرري الملف، أن الزملاء اقترحوا أيضًا أن تعتمد النقابة بالشمول المالي في قبول أوراق المتقدمين لها من الصحف؛ ما يعني اشتراط أن تقبل النقابة كشفًا بنكيًا بتحويل راتب الصحفي المتقدّم للنقابة، من ضمن أوراقه، وذلك للتأكد من تطبيق مؤسسته للحد الأدنى للأجور الذي أقرّته الدولة، وهو 6 آلاف جنيه، وأنه يتقاضى راتبه بصفة منتظمة، وأن المؤسسة قادرة على ذلك.

ملف الانتساب بنقابة الصحفيين 

وفيما يخص ملف الانتساب، أكد "البلشي" ضرورة أن يكون القيد في جدول الانتساب بالنقابة بقواعد صارمة، حتى لو لم يحصل العضو المنتسب على مزايا مالية أو غيرها، حتى لا يكون بابًا خلفيًا لمنتحلي الصفة، وأن جدول الانتساب هو للصحفيين/ات ممارسيّ المهنة، الذين افتقدوا شرطًا من شروط القيد، أو الزملاء الذين يعملون في مواقع أو صحف إلكترونية، وذلك لحين تعديل قانون النقابة في هذا الشأن.

وتابع: "سنرفع المقترحات لمجلس النقابة لاتخاذ اللازم، خاصةً فيما يتعلّق بالقرارات التي تحتاج موافقة الجمعية العمومية، مثل تعديل لائحة القيد".

دم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

ملف القيد بنقابة الصحفيين نقابة الصحفيين الصحفيين

الأكثر قراءة

حسناء إيطاليا وشقة مشبوهة في بودابست، أسرار جديدة وراء توريد أجهزة البيجر لحزب الله (صور)

بعد بيان النادي الأهلي، اللاعبون الأقرب لتجديد عقودهم

أول تحرك برلماني بعد ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز

طلب عاجل من دفاع اللاعب أحمد ياسر المحمدي بشأن محاكمته

المحكمة تستجيب لدفاع أحمد ياسر المحمدي

قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في حادث قطاري الزقازيق

رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة، تعرف عليها

نداء عاجل من الفنانة بشرى للتحقيق في هذا الأمر وتحذر

ads

منوعات

المزيد

اكتشاف انبعاث بطول 23 مليون سنة ضوئية من ثقب أسود فائق الكتلة

بعد التيجانية، الطريقة الكركرية تثير الجدل في مصر بملابسها وحركاتها الغريبة (فيديو)

عدد قياسي لطلبات المشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا

تصل إلى 3 آلاف جنيه، أسعار الشنط المدرسية في الأسواق (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز المحلي اليوم الخميس 19-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الخميس 19- 9- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 في الأسواق

20 ألف جنيه، احجز شقة كاملة التشطيب بالإسكان الاجتماعي

المزيد

انفوجراف

أهمية وجبة الإفطار لطلاب المدارس مع بداية العام الدراسي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الثبات على الهداية، تفسير الشعراوي للآية 8 بسورة آل عمران (فيديو)

هل رجم الشياطين كان موجودا قبل بعثة النبي؟

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية