"أنا وابن خالتي" مع بيومي فؤاد وسيد رجب لأول مرة الليلة على قنوات ART

تعرض قناة أفلام 1 ART الليلة في تمام الساعة التاسعة مساء حصريا ولأول مرة الفيلم الكوميدي "أنا وابن خالتي" بطولة بيومي فؤاد، سيد رجب، هنادي مهنا، وإنعام سالوسة، تأليف دعاء عبد الوهاب، عمرو أبو زيد، إخراج أحمد صالح.

وتدور أحداث فيلم "أنا وابن خالتي" في إطار اجتماعي كوميدي حول اثنين من الأقارب ومعاناتهما من استمرار عقدة الطفولة بينهما، حيث يحاول كل منهما إثبات أنه أفضل من الآخر.

الفيلم يعاد عرضه غدا الجمعة الساعة ٢:٣٠ ظهرا، ويوم السبت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.