عائلات فلسطينية دعمته، بيومي فؤاد يكشف تفاصيل أزمته مع محمد سلام وهجوم النشطاء عليه

تصدر الفنان بيومي فؤاد ، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد حواره مع صحيفة العرب القطرية، حيث كشف تفاصيل جديدة عن أزمته مع محمد سلام، بالإضافة إلى حديثه عن خلافه مع المخرجة كاملة أبو ذكري وعن سبب إرسال شقيقه بودي جارد خاص له.

وقال بيومي فؤاد إن عاصفة الغضب التي كانت تطارده مؤخرا من قبل الجمهور هدأت إلى حد ما بعد أزمته الأخيرة، موضحا: “أنه يتعمد أن يخرج هو وأسرته إلى الأماكن العامة لكي يلمس نبض الجمهور، مشيرا إلى أنه أصبح يشعر بالاطمئنان والمحبة عندما طلب منه الكثيرون التصوير معه بعد أزمته الأخيرة، مؤكدا أن البعض قاله له لا تحمل همًا نحن نحبك”.

أزمة بيومي فؤاد بالسعودية

وأكد بيومي فؤاد أنه ظل في السعودية 10 أيام بعد أزمة مسرحية زواج اصطناعي بسبب مشاركته في عمل آخر، مشيرا إلى أن شقيقه أرسل له حارسا شخصيا إلى المطار في أول عودة له لمصر خوفا عليه بعد أزمته الأخيرة.

وأشار بيومي فؤاد إلى أنه تلقى الدعم الكبير من الجمهور وهناك منهم عائلات فلسطينية قالت له: "إننا نعرف من معنا ومن ضدنا".

وكشف بيومي فؤاد عن قصة تسريب هاتفه إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه تعرض للسب والقذف عبر تطبيق الواتس آب، لذلك فضل أن يغلق السوشيال ميديا ويركز في عمله.

بيومي فؤاد ومحمد سلام

وعن أزمته مع محمد سلام قال بيومي فؤاد: “بأمانة هناك أطراف كثيرة مخلصة حاولت التدخل للصلح، لكن المشكلة أن ما حدث أصاب جميع العاملين في الفن بالأذى وأصبح الفنانون كأنهم عار مطالبون بالتخفي”.

وأضاف بيومي فؤاد: "أنا بشكل شخصي لم يخطئ في حقي أحد، لكن ‘الشغلانة’ أو المهنة كلها تضررت فالفن ليس عيبا والإضحاك في الفن ليس عارا”.

وأكد بيومي فؤاد أنه لم يتصالح مع المخرجة كاملة أبو ذكري ولم يتعاون معها في عمل فني بالمستقبل بعد هجومها عليه مؤخرا موضحا:"لا يمكن أن يجمعني بها أي عمل فني مستقبلا حتى لو كان سينال جائزة الأوسكار. كاملة سقطت في نظري لأنها لم تكمل موقفها الذي بدأته