تجار يكشفون سبب ارتفاع أسعار الخضروات (فيديو وصور)
شهدت أسعار الخضروات في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية نتيجة تأثر المحاصيل الزراعية بسوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة، هذا التأثير السلبي على المحاصيل أدى إلى نقص في العرض وزيادة في الطلب، مما تسبب في تصاعد الأسعار بشكل غير مسبوق.
من بين أبرز الخضروات التي شهدت زيادة في أسعارها كان الجزر، الذي ارتفع من 5 جنيهات ليصل اليوم إلى 25 جنيهًا للكيلو في أسواق الجملة، وذلك بسبب الاعتماد على المحاصيل المخزنة وعدم وجود طرح جديد في السوق، كما شهدت البطاطس ارتفاعًا أيضًا، حيث ارتفع سعر الكيلو من 10 جنيهات ليصل إلى 17.5 جنيه.
ارتفاع سعر قفص الطماطم لـ 600 جنيه
أما بالنسبة لـ الطماطم، فقد ارتفع سعر القفص من 500 جنيه ليصل إلى 600 جنيه، مما أثار استياء المستهلكين نظرًا لأن الطماطم تعد من الخضروات الأساسية في الاستخدام اليومي. وبلغ سعر الفاصوليا الخضراء مستويات غير مسبوقة، حيث وصل سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا، وهو ما لم يحدث من قبل.
ولم يكن البصل بعيدًا عن هذه الزيادة في الأسعار، إذ ارتفع سعره من 11 إلى 12 جنيهًا للكيلو، في حين تراوح سعر الكوسة بين 10 و15 جنيهًا.
توقعات بانخفاض الأسعار في الفترة المقبلة
ورغم هذه الارتفاعات الحادة في أسعار الخضروات، هناك توقعات بانخفاض الأسعار في الفترة المقبلة مع طرح محاصيل جديدة من محافظات أخرى، خاصة لمحصول الطماطم، مما قد يساهم في تخفيف الضغط على السوق وتحقيق توازن بين العرض والطلب.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.