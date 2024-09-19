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تجار يكشفون سبب ارتفاع أسعار الخضروات (فيديو وصور)

أسعار الخضروات في
أسعار الخضروات في سوق الجملة، فيتو

 شهدت  أسعار الخضروات في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية نتيجة تأثر المحاصيل الزراعية بسوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة، هذا التأثير السلبي على المحاصيل أدى إلى نقص في العرض وزيادة في الطلب، مما تسبب في تصاعد الأسعار بشكل غير مسبوق. 

 من بين أبرز الخضروات التي شهدت زيادة في أسعارها كان الجزر، الذي ارتفع من 5 جنيهات ليصل اليوم إلى 25 جنيهًا للكيلو في أسواق الجملة، وذلك بسبب الاعتماد على المحاصيل المخزنة وعدم وجود طرح جديد في السوق، كما شهدت البطاطس ارتفاعًا أيضًا، حيث ارتفع سعر الكيلو من 10 جنيهات ليصل إلى 17.5 جنيه. 

 

ارتفاع سعر قفص الطماطم لـ 600 جنيه 

 أما بالنسبة لـ الطماطم، فقد ارتفع سعر القفص من 500 جنيه ليصل إلى 600 جنيه، مما أثار استياء المستهلكين نظرًا لأن الطماطم تعد من الخضروات الأساسية في الاستخدام اليومي. وبلغ سعر الفاصوليا الخضراء مستويات غير مسبوقة، حيث وصل سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا، وهو ما لم يحدث من قبل. 

 ولم يكن البصل بعيدًا عن هذه الزيادة في الأسعار، إذ ارتفع سعره من 11 إلى 12 جنيهًا للكيلو، في حين تراوح سعر الكوسة بين 10 و15 جنيهًا. 

توقعات بانخفاض الأسعار في الفترة المقبلة

 ورغم هذه الارتفاعات الحادة في أسعار الخضروات، هناك توقعات بانخفاض الأسعار في الفترة المقبلة مع طرح محاصيل جديدة من محافظات أخرى، خاصة لمحصول الطماطم، مما قد يساهم في تخفيف الضغط على السوق وتحقيق توازن بين العرض والطلب.  

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