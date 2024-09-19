الرعاية الصحية بالأقصر تستقبل وفد اليونيسيف لبحث مشروع الطاقة الشمسية (صور)

استقبل الدكتور أحمد البرعي رئيس إقليم الصعيد والمشرف العام على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وفدا من منظمة اليونيسيف والتي اختارت 12 وحدة ومركز طب أسرة بالأقصر كبداية لانطلاق التحول الأخضر بالمحافظة، وذلك من خلال تنفيذ خلايا طاقة شمسية بالمنشآت المختارة بقدرة تشغيلية فعلية 15 ل 20 كيلو وات / ساعة مما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة تتراوح من 30 لـ 40 % من متوسط الاستهلاك الحالي تماشيًا مع سياسة توفير الكهرباء والتحول الأخضر بتقليل البصمة الكربونية للمنشآت.

الطاقة الشمسية

وأشار الدكتور أحمد البرعي خلال اللقاء إلى أن تخفيض استهلاك الكهرباء والتوجه إلى الطاقة الشمسية هو أحد الأهداف الأساسية للحكومة ما يعود بالانعكاس المباشر على تحول تلك المنشآت إلى منشآت صديقة للبيئة، متطلعًا لتحول جميع المنشآت التابعة للهيئة بالمحافظة للطاقة الشمسية، مضيفًا أن منشآت الهيئة ستكون نواة التحول الأخضر بمحافظة الأقصر، والذي سينتشر بالتتابع فى المحافظات المجاورة.

ومن جانبه أشاد الدكتور مطربجون ودينوف المبعوث الدولي لليونيسف بالقاهرة بمستوى الخدمات المقدمة بالهيئة العامة للرعاية الصحية وما شهده النظام الصحي في مصر من تحول، والتطور الكبير في أداء العاملين ليس فقط بالإدارة المركزية بالقاهرة بل أيضًا بفروع الهيئة المختلفة بالمحافظات.



وأضاف أن ما رآه داخل مراكز ووحدات الرعاية الأولية بالهيئة هو الحافز الأساسي الذي دفع المنظمة لاختيار منشآت الهيئة لتنفيذ مشروع خلايا الطاقة الشمسية، متطلعًا إلى مزيد من التعاون المثمر مع الهيئة.

وضم وفد اليونيسف، الدكتور مطربجون باهر ودينوف المبعوث الدولي لليونيسف بالقاهرة، الدكتور إيهاب عبد العزيز جبريل مدير مساعد برنامج المياه باليونيسيف، ال⁠دكتوره رشا مرزوق إبراهيم مسئول ببرنامج المياه والإصلاح البيئي باليونيسف، يوسف عبدالفتاح عبدالقادر مدير إدارى باليونيسف.

ورافق الوفد خلال جولته بالمنشآت، أحمد عيد مدير الإدارة الهندسية بفرع الهيئة بالأقصر.