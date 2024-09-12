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صابر بباوي صاحب الـ 103 أعوام يخوض امتحان محو الأمية بالإسكندرية (صور)

صابر بباوي من محافظة
صابر بباوي من محافظة الإسكندرية، فيتو

 خاض المواطن صابر بباوي من محافظة الإسكندرية، ويبلغ من العمر 103 أعوام امتحان محو الأمية فى إطار مبادرة «لا أمية مع تكافل»، التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تستهدف محو أمية أسر برنامج «تكافل».

ونفذت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية فى إطار مبادرة «لا أمية مع تكافل» استكتاب تنشيطي لخمسة فصول، حيث أدى الامتحان المواطن صابر بباوى أكبر دارس بفصول برنامج « لا أمية مع تكافل» امتحان محو الأمية فى محافظة الإسكندرية.

 وأدى صابر بباوى صاحب الـ 103 أعوام الاختبار بمجمع سيدى بشر، وحرصت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية على توفير كافة وسائل المساعدة، حيث تم إحضاره إلى لجنة الامتحان وإعادته إلى منزله والاهتمام بتوفير كل السبل له لإتمام الامتحان.

وصابر بباوي من أهالي محافظة الإسكندرية ويحصل على مساعدات من برنامج الدعم النقدي « كرامة»، وهو أب لـ 7 أبناء، 4 أبناء ذكور جميعهم متزوجون، و3 أبناء سيدات متزوجات، وجميعهن أرامل حاليا، ولديه ابنة منهن مريضة بالسرطان، وهو جد لـ55 حفيدًا بمختلف الأعمار، ويراعيه أحد أبنائه وهذا الابن على المعاش.

 وأكد صابر أنه لا يأس مع الحياة، موضحًا أن الدولة قدمت مبادرة « لا أمية مع تكافل» التى وجد ضرورة فى الالتزام بها، حيث إن من أهم دوافع الاهتمام بالتعليم أن يتمكن من أخذ جرعات دواء في مواعيدها منتظمة حال تأخير أحد أبنائه عنه وقراءة الكتاب المقدس.

وتعد مبادرة «لا أمية مع تكافل» إحدى المبادرات الخاصة بمستفيدي برنامج «تكافل وكرامة»، والتى تعمل على محور التعليم استكمالا لمشروطية التعليم.


وقد نجحت المبادرة  فى محو أمية 220 ألف سيدة من أسر برنامج تكافل من خلال 4700 فصل على مستوى الجمهورية، وتعمل على محو أمية القراءة والكتابة للمستفيدين على أيدي مدرسين مدربين، ويتم العمل تحت مظلة التعاون مع الهيئة العامة لمحو أمية الكبار، وتم وضع منهجية تدريس خاصة بالفئات المستهدفة، ويتم العمل بالتعاون مع الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة.

 

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