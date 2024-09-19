الحقوق والألسن والتربية تحصد المراكز الثلاثة الأولى فى مسابقة التمثيل المسرحي بعين شمس

نظم قطاع التعليم والطلاب الإدارة العامة لرعاية الشباب إدارة النشاط الفني بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة عين شمس مهرجان المسابقة الكبرى للتمثيل المسرحي، والتي أقيمت خلال الفترة من ١٩ أغسطس وحتى ٣ سبتمبر ٢٠٢٤ بمشاركة ١٢ كلية، ويأتي ذلك في إطار دعم جامعة عين شمس للموهوبين من أبنائها الطلاب وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.

كليات الحقوق والألسن والتربية تحصد المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة الكبرى للتمثيل المسرحي

وتشكلت لجنة تحكيم العروض التي قَدمت على مسرح كلية البنات من كل من الدكتور أيمن الشيوي أستاذ التمثيل والإخراج وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية – أكاديمية الفنون ومدير عام المسرح القومي ومدير مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والاستاذة الدكتورة سماح السعيد أستاذ التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية والاستاذة الدكتورة ياسمين عبد الحسيب القائم بأعمال رئيس قسم النقد والدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية وعلى مدار اثنى عشر يوما قدمت كليات الجامعة العروض المسرحية الخاصة بها.

واعتمد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة نتيجة المهرجان، وجاءت كالآتي: جائزة أفضل نص مسرحي وحصل عليها الطالب أحمد أبو العلا بكلية التربية بالمركز الأول عن نص العرض المسرحي ""يوم عادي جدا" "، والطالب محمد عادل الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات المركز الثاني عن نص العرض المسرحي "والأديب الكبير عم إبراهيم "، الطالب مصطفى طلعت الطالب بكلية التجارة المركز الثالث عن نص العرض المسرحي "جرمينال".

وعن جائزة أفضل ملابس حصلت الطالبة لبنى المنسي الطالبة بكلية الحقوق على المركز الأول عن ملابس العرض المسرحي "ليالينا"، الطالبة هاجر كمال بكلية الزراعة المركز الثاني عن ملابس العرض المسرحي "المستقبل في البيض "و الطالبة خلود خالد بكلية الألسن المركز الثالث عن ملابس العرض المسرحي "الأشباح".

وعن جائزة أفضل إضاءة حصل أبو بكر الشريف على المركز الأول عن مجمل أعماله وحصل أحمد الرمادي الطالب بكلية الزراعة على المركز الثاني عن العرض المسرحي "المستقبل في البيض "، وحصل الطالب أحمد طارق بكلية التجارة على المركز الثالث عن العرض المسرح "جرمينال".

وعن جائزة أفضل ديكور حصل محمود صلاح بيرو الطالب بكلية التجارة على المركز الأول عن ديكور العرض المسرحي "جرمينال"، وحصل الطالب محمد ناصر بكلية الآداب على المركز الثاني عن ديكور العرض المسرحي "بحور الدم والشعر" وحصل الطالب محمد طلعت بكلية الألسن على المركز الثالث عن ديكور العرض المسرحي "الأشباح".

وحصد جائزة أفضل ممثل دور ثاني شباب الطالب محمد رضا بكلية الآداب مركز أول تمثيل دور ثاني شباب عن العرض المسرحي بحور الدم والشعر والطالب محمد زكي بكلية الحاسبات على المركز الثاني تمثيل دور ثاني شباب عن العرض المسرحي "الأديب الكبير عم إبراهيم" بينما حصل الطالب يوسف بغدادي بكلية الألسن على المركز الثالث تمثيل دور ثاني شباب عن ديكور العرض المسرحي "الأشباح"

وجاءت جائزة أفضل ممثل دور ثاني بنات الطالبة فيرونيا شكري بكلية التربية النوعية مركز اول تمثيل دور ثاني بنات عن العرض المسرحي مشعلي الحرائق وحصلت الطالبة سندس جاد الطالبة بكلية الحسابات والمعلومات على المركز الثاني تمثيل دور ثاني بنات عن العرض المسرحي "الأديب الكبير عم ابراهيم" فيما حصلت الطالبة دعاء محمد الطالبة بكلية الحاسبات والمعلومات مركز ثالث تمثيل دور ثاني بنات عن العرض المسرحي "الأديب الكبير عم إبراهيم"

وعن جائزة أفضل ممثل دور أول شباب حصل الطالب أحمد نادي الطالب بكلية الحقوق على المركز أول تمثيل شباب دور أول عن عرض "ليالينا" والطالب إبراهيم الموجي بكلية التجارة على المركز الثاني تمثيل شباب دور أول عن عرض "جرمنال"، وحصل الطالب مازن علام بكلية التربية على المركز الثالث شباب دور أول عن عرض "يوم عادي جدا"

وعن جائزة أفضل ممثل دور أول بنات حصدت الطالبة فرح داود الطالبة بكلية الإعلام على المركز الأول تمثيل بنات دور أول عن عرض "في انتظار الميلاد" وحصلت الطالبة روان هيثم بكلية البنات على المركز الثاني تمثيل بنات دور أول عن عرض في المسبلات وحصلت الطالبه منى اشرف بكلية الألسن على المركز الثالث تمثيل بنات دور أول عن العرض "الأشباح" وفاز بجائزة التميز الطالب يوسف أشرف بكلية الألسن عن العرض المسرحي "الأشباح"

وحصد جائزة أفضل موسيقى الطالب شريف أشرف بكلية التربية على المركز أول موسيقى عن العرض المسرحي "يوم عادي جدا" وحصل الطالب محمد الخلفاوي على المركز الثاني موسيقى بكلية الألسن عن العرض المسرحي "الأشباح" وحصل الطالب مارك نادي على المركز الثالث موسيقى بكلية الآداب عن العرض المسرحي "بحور الدم والشعر"

وعن جائزة لجنة التحكيم الخاصة حصل عليها العرض المسرحي ""جرمينال" لكلية التجارة وفاز بجائزة أفضل مخرج المركز الأول المخرج محمد الحضري كلية الحقوق عن العرض المسرحي "ليالينا" وحصد المركز الثاني المخرج صلاح ايهاب كلية الألسن عن العرض المسرحي "الأشباح" وفاز بالمركز الثالث المخرج إسلام خالد بكلية التجارة عن العرض المسرحي "جرمينال"

وعن جائزة أفضل أداء جماعي فازت بها كلية الآداب عن العرض المسرحي "بحور الدم والشعر"

هذا وقد جاء ترتيب العروض المسرحية الحائزة على الجائزة الكبرى كالتالي حصول العرض المسرحي "ليالينا" لكلية الحقوق على المركز الأول وحصول العرض المسرحي "الأشباح" لكلية الألسن على المركز الثاني كذلك حصول العرض المسرحي "يوم عادي جدا" لكلية التربية على المركز الثالث.