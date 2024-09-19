النعماني يلتقي أعضاء هيئة تدريس طب سوهاج لتحديث المناهج

التقى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مع رؤساء الأقسام الأساسية والإكلينيكية ومنسقي المقررات الطبية المختلفة بكلية الطب البشري، وذلك لمناقشة آليات تحديث ومراجعة المحتوى العلمي للمناهج التي تدرس بكلية الطب البشري وفقًا لمحددات الهيئة القومية لدراسة الطب بجمهورية مصر العربية، بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية والدكتور محمد نصر الدين حمدون وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بالمبنى التعليمي بمستشفى الطوارئ بمدينة سوهاج الجديدة.

النعمانى الجامعة تحرص على تقديم برامج ذات جودة عالية

وقال الدكتور حسان النعماني إن الجامعة تحرص على الالتزام بتقديم برامج تعليمية ذات جودة عالية، وتخريج أطباء محترفين في ممارسة مهنة الطب وقادرين على التعامل مع التطورات السريعة في مجالات الممارسة العملية والبحث العلمي وخدمة البيئة والمجتمع.

وأكد النعماني على عراقة ومكانة كلية الطب اقليميًا وعالميًا التي نفتخر بها وبجهودها المبذولة في التعليم الطبي، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، مثمنًا دورها بما تمتلكه من كوادر متميزة من أعضاء هيئة التدريس في إعداد خريجين قادرين على المشاركة بفاعلية في صنع مستقبل وطنهم.

مجدى القاضى تحديث المناهج طبقا للدراسات الطبية الحديثة

وأوضح الدكتور مجدي القاضي أن تحديث تلك المناهج والمقررات سوف يأتي وفقًا للدراسات الطبية الحديثة في المجالات الطبية المختلفة لكي يكون خريج كلية الطب لديه الكثير من المعلومات ومدرب علي الكثير من المهارات الطبية التي تؤهلهم لممارسة مهنة الطب وفقًا لأحدث التطورات في المجالات الطبية

وأضاف الدكتور محمد نصر الدين حمدون وكيل كلية الطب للتعليم والطلاب أنه تم خلال اللقاء فتح باب المناقشة بين رؤساء الأقسام ومنسقي المقررات الطبية المختلفة، حيث تم التوافق على إعادة هيكلة وتحديث المقررات التي تدرس بكلية الطب وتحديث الدلائل الدراسية الخاصة بها لتأهيل الطلاب أكاديميًا وإكلينيكيًا بما يتوافق مع المعايير الدولية والقومية لخريج كلية الطب وبما يمكنهم من المنافسة في سوق العمل القومي والإقليمي والدولي.

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