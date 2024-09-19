محافظ البحيرة تشهد احتفالية العيد القومي بمدينة رشيد (صور)

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتور حازم الديب نائب المحافظ واللواء محمود هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة احتفالية العيد القومي للمحافظة، وذلك إيذانًا ببدء احتفالات المحافظة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، وذلك بحضور اللواء حسن موافى السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتير المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية ومواطني رشيد.

طابور عرض عربات الزهور للوحدات المحلية

حيث بدأت مراسم الاحتفال بإيقاد الشعلة، ثم التوجه إلى المنصة الرئيسية، حيث تم عزف السلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقب ذلك طابور عرض عربات الزهور للوحدات المحلية، وسط أجواء مفعمة بالوطنية والفخر، وخلال كلمتها في الاحتفالية، تقدمت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بخالص التهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ولشعب البحيرة العريق وقيادات المحافظة التنفيذية والامنية والدينية بتلك المناسبة والذكرى الجليلة.

يوم النصر وقهر الغزاة على أيادى الأجداد فى يوم التاسع عشر من سبتمبر ١٨٠٧

أكدت الدكتورة جاكلين عازر،عن سعادتها بحضور احتفالية العيد القومي لأول مرة منذ توليها منصب محافظ البحيرة، معربة عن صادق شعورها بالفخر والسعادة فى هذا اليوم المشهود، يوم النصر وقهر الغزاة على أيادى الأجداد فى يوم التاسع عشر من سبتمبر ١٨٠٧ وسيظل هذا اليوم عنوانا كبيرا فى قلوب أهل البحيرة ومصر كلها نباهى ونفاخر بكل ما سطروه من ملاحم الوطنية والتضحية دفاعا عن أرض رشيد وبوابتها الأمينة لمصر كلها، مؤكدة أننا وفي ظل القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نتطلع لغد مليء بالمنجزات والتقدم والأمجاد الكبيرة.

اكتشاف حجر رشيد الذي فتح للعالم نافذة على أسرار الحضارة المصرية القديمة

وأضافت المحافظ، أن مدينة رشيد الخالدة تعد رمزًا لتاريخ عظيم وأمجاد لا تُنسى، فهي التي شهدت اكتشاف حجر رشيد الذي فتح للعالم نافذة على أسرار الحضارة المصرية القديمة، مشيرة إلى أن المدينة تتحول اليوم إلى متحف مفتوح، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتشهد ميلادًا جديدًا كمدينة تاريخية ومركز حضاري عالمي.