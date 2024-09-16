الإثنين 16 سبتمبر 2024
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محافظات

انطلاق مبادرة صحتنا في بيئتنا وافتتاح معرض أهلا مدرستي بالأقصر (صور)

أثناء الافتتاح
أثناء الافتتاح

حضر المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، انطلاق فاعليات مبادرة "صحتنا في بيئتنا" التي تهدف لزيادة المساحات الخضراء بمنطقة النصب التذكاري، بمشاركة عدد من طلاب مدارس الأقصر وإشراف إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم.

أهلا مدرستي


كما قام محافظ الأقصر، بافتتاح معرض "أهلا مدرستي" لبيع الأدوات المدرسية، والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، المقام بمدرسة الثانوية بنات بالأقصر، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية " وذلك بحضور اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، والدكتور صفوت جارح، القائم بعمل وكيل وزارة التربية والتعليم.


حيث تفقد المحافظ المعرض، الذي شاركت فيه مدارس مديرية التربية والتعليم، بمشغولات يدوية من صنع الطالبات من شنط واكسسوارات شعر وملابس، كما عرضت الوحدة المنتجة، مستلزمات المدرسة بأسعار تنافسية.

وأثنى محافظ الأقصر، على المنتجات والتخفيضات الهائلة لمستلزمات المدارس والمنتجات الغذائية وأيضا مشغولات الحرف اليدوية، ووجه المحافظ بدراسة طلب أحد العارضين بالمعرض بضرورة تخصيص مكان لعرض المنتجات والحرف اليدوية بشكل دائم.


حضر الافتتاح كلا من صبحي يوسف نقيب المعلمين، ومحمد سيد بغدادي، مدير الإدارة التعليمية بالأقصر، وأحمد عبد الحميد عويضة، مدير الوحدة المنتجة بتعليم الأقصر، والدكتور عبده الضوي مدير إدارة أرمنت التعليمية.

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