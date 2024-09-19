اللحظات الأخيرة في حياة عروس الشرقية قبل مصرعها (صور)

عروس بحر البقر، حالة من الحزن سيطرت على أهالي عزبة الشوابكة قرية بحر البقر بمحافظة الشرقية، بعد وفاة فتاة عشرينية في حادث مأساوي بمحافظة السويس أثناء توجهها وعريسها إلى الكوافير، حيث كان مقرر زفافها مساء أمس الأربعاء بإحدى القاعات بالمحافظة.

الموت يخطف عروس بحر البقر قبل زفافها بساعات

تفاصيل اللحظات الأخيرة تكشفها إحدى صديقات الفتاة لـ«فيتو» قائلة: نورهان بعد انتهاء الحنة وتناول الغذاء أمام منزلها بالعزبة أخدت تودع صديقاتها وجيرانها بالقبلات والأحضان والدموع تنهمر من عينينها قبل مغادرتها برفقة شريك حياتها محمد إلى الكوافير بمحافظة السويس، موضحة أن آخر ما دار بينهما لقاء حار وأحضان وكأنها كانت تشعر برحيلها عن دنيانا.

نعش عروس بحر البقر،فيتو

المشاهد الأخيرة في حياة الفقيدة

وتروي أخرى المشاهد الأخيرة في حياة الفقيدة قبل رحيلها بساعات: “نورهان ضحية الحادث المأساوي الشابة العشرينية كانت تستعد لحفل زفافها أمس، نقلنا منذ عدة أيام عفشها وكل متعلقاتها لشقة الزواج في بيت عريسها بالسويس استعدادا لليلة العمر(الدخلة) وحياتها الجديدة اللي مفترض تبدأ صباح الخميس”.

لبست الكفن بدل الفستان، أهالي الشرقية تشيع جثمان عروس لقيت مصرعها في حادث يوم زفافها،فيتو

وتتابع في حديثها أنه قبل الحادث الأليم بساعات، ذهبت نورهان برفقة إحدى صديقاتها لأتيليه فساتين العرائس لعمل بروفة قبل الزفاف قائلة: الراحلة كانت مرتبطة باسرتها جدا وقبل الحادث قالت لهم بالنص: "مش عارفة هقدراعيش بعيد عنكم ازاي..هتوحشونى أوى وبكت".

أحد أقاربها يكشف تفاصيل الحادث المروري

وقال الدكتور محمد عباس زغلول أحد أقارب الفتاة في حديثه لفيتو، “إن العروس كانت تستعد للزواج والجميع يحبها وكان ينتظر يوم زفافها ليحتفلوا معها وبها، مشيرا إلى أن العريس اصطحبها في الساعة التاسعة صباحا بسيارة ملاكى للذهاب إلى الكوافير وتصوير السيشن بمحافظة السويس واصطحبا داخل السيارة عشاء العروس ومروحتين، وآخر ما قالته لأسرتها: هنتظركم إن شاء الله في القاعة. اوعوا تتأخروا.. وبدلا من زفافها لعش الزوجية تم زفافها لقبرها”.

لبست الكفن بدل الفستان، أهالي الشرقية تشيع جثمان عروس لقيت مصرعها في حادث يوم زفافها،فيتو2

وتابع: "علمنا بالحادث في الساعة الحادية عشرة صباحا وأصيبنا بصدمة شديدة ومكناش مصدقين اللي حصل لابنتنا في ليلة العمر وعندما وصلنا المستشفى أخبرنا الأطباء بوفاتها وبتواجد الجثمان داخل المشرحة فيما أصيب العريس بجروح بالغة وجرى نقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج"، لافتا إلى أنها كانت سمحة الوجه بشوشة الملامح وخلوقة ووالدها كان رجلا متدينا، داعيا لها الله ولوالدها بالرحمة والعفو والغفران.

لبست الكفن بدل الفستان، أهالي الشرقية تشيع جثمان عروس لقيت مصرعها في حادث يوم زفافها

شيع العشرات من أهالي عزبة الشوابكة التابعة لقرية بحر البقر مركز الحسينية الساعات الماضية جثمان الشابة ؛نورهان بنهاوي بكر 22 عاما التي لقيت مصرعها في حادث مأساوي بمحافظة السويس أثناء توجهها وعريسها إلى الكوافير، حيث كان مقرر زفافها مساء أمس الأربعاء بإحدى القاعات بالمحافظة.

مأساة إنسانية.. مصرع عروس في ليلة الدخلة،فيتو

مأساة إنسانية.. مصرع عروس في ليلة الدخلة

تلقت الأجهزة الأمنية بالسويس بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة على طريق جنيفة بعد منزل الطريق الإقليمي في اتجاه السويس.

وفور تلقي البلاغ، جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع فتاة تدعى “نورهان بنهاوى” داخل السيارة برفقة عريسها ويدعى "محمد سعد الصغير" 26 عاما (أعمال حرة) الذي أصيب بإصابات خطيرة، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات للعلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

من جانبه أكد أحد جيران العروس: إن العريس محمد الصغير؛ اصطحب عروسه من محافظة الشرقية، وعلى طريق جنيفة قبل وصولهما إلى السويس، اصطدمت السيارة بعمود إنارة، موضحًا أن العريس سافر إلى الشرقية لاصطحاب العروس وأهلها إلى الكوافير، ثم إلى الفرح في إحدى القاعات بالسويس، إلا أن القدر لم يسعفهما لتلقي العروس حتفها فيما أصيب العريس بجروح بالغة وتم حجز بغرفة العناية المركزة بالمستشفى.

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