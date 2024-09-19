ضبط عنصر إجرامى بحوزته أسلحة نارية فى البحيرة

ضبط قطاع الأمن العام، عنصرا إجراميا بالبحيرة وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد الاتجار.



وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة البحيرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، متخذًا من محل إقامته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته 14 قطعة سلاح نارى عبارة عن (2 بندقية– 12 فرد محلى).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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