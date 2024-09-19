خطأ فادح وقع فيه صناع "برغم القانون" بالحلقة الرابعة

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل “برغم القانون” الذي تقوم ببطولته الفنانة إيمان العاصي أول الأخطاء التي وقع فيها صناع العمل وهي تسجيل طفلها الثالث.

ضمن أحداث الحلقة، تظهر ليلى "إيمان العاصي" وهي تريد أن تستخرج شهادة ميلاد لمولودها، ولكن يتم الرفض من قبل موظف السجل، بسبب عدم وجود الأب أو الجد أو الجدة من ناحية الأب.

وما لا يعلمه صناع العمل أن القانون أعطي للزوجة حق تسجيل أطفالها بموجب قسيمة الزواج، ما دام الزواج مستمرا ولم يقع انفصال بينهما، وبجانب ذلك أعطى لجد الأطفال من ناحية الأم الحق أيضا في تسجيل الطفل ما دامت الزيجة مستمرة.

تفاصيل مسلسل برغم القانون



وكشفت الحلقة الرابعة عن ظهور شخص يدعى خالد (شادي مقار) عائد من خارج مصر، ويؤكد أنه شقيق أحمد (محمد القس)، فيما تعود ليلى الى منزلها وتجد صندوق تركه مجهول وبه مبلغ كبير من المال وفجأة يظهر خالد ويخبرها أنه خالد شقيق أحمد، فتطلب منه أن يساعدها في تسجيل طفلها ولكنه يفاجئها بأن أحمد أخيه توفى من 15 سنة ويتهمها بالنصب وأن زوجها سرق اسم شقيقه أحمد من أجل الاستيلاء على أمواله.

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين، وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.