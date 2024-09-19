وكيل تعليم سوهاج: الدراسة السبت المقبل للمدارس ذات الفترتين
قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج بشأن بدء الدراسة إن السبت أول يوم للدراسة لجميع المدارس التى تعمل بنظام الفترتين أو بنظام الفترة الممتدة، بينما سيكون الأحد أول أيام الدراسة لجميع المدارس التي تعمل خمسة أيام فقط بالأسبوع وهذا طبقا لقرار وزارى وتعليمات محافظ سوهاج.
وأشار وكيل التعليم إلى أنه تفقد عددًا من مدارس المحافظة بمختلف الإدارات التعليمية للاطمئنان على جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك خلال متابعته اليومية لمدارس المحافظة.
تعليم سوهاج يشدد على الالتزام بتنفيذ كافة القرارات الوزارية
وأكد الدكتور ياسر محمود أهمية الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بتقليل الكثافات بالفصول، كما شدد على ضرورة وصول الكتب الدراسية لجميع المدارس لتوزيعها على الطلاب والطالبات مع انطلاق العام الدراسي مباشرة.
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