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حوادث

إعدام و75 سنة سجن.. سقوط عنصر إجرامى هارب من أحكام بأسيوط

سقوط عنصر إجرامى
سقوط عنصر إجرامى هارب من أحكام

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط من ضبط (عنصر إجرامى شديد الخطورة - مطلوب التنفيذ عليه فى  5 أحكام جنايات "إعدام قتل عمد – 2 بالمؤبد سلاح نارى – 25 سنة فى جنايتى قتل عمد").. بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وبحوزته (بندقية آلية – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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عنصر إجرامى شديد الخطورة قسم شرطة أول أسيوط قطاع الأمن العام

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