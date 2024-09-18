إعدام و75 سنة سجن.. سقوط عنصر إجرامى هارب من أحكام بأسيوط

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط من ضبط (عنصر إجرامى شديد الخطورة - مطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام جنايات "إعدام قتل عمد – 2 بالمؤبد سلاح نارى – 25 سنة فى جنايتى قتل عمد").. بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وبحوزته (بندقية آلية – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ