إعدام و75 سنة سجن.. سقوط عنصر إجرامى هارب من أحكام بأسيوط
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط من ضبط (عنصر إجرامى شديد الخطورة - مطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام جنايات "إعدام قتل عمد – 2 بالمؤبد سلاح نارى – 25 سنة فى جنايتى قتل عمد").. بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وبحوزته (بندقية آلية – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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