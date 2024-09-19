الخميس 19 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

انقلاب سيارة تحمل مصريين في درنة الليبية، والخارجية تقرر نقل الجثامين إلى أرض الوطن

السفير تميم خلاف،
السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فيتو

تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج حادث انقلاب السيارة الذى وقع فى مدينة درنة بليبيا أمس الأربعاء ١٨ سبتمبر الجاري، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين المصريين.

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة إن الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وجه القطاع القنصلي بالوزارة والقنصلية العامة المصرية فى بنغازي بمتابعة الحادث عن كثب والتواصل مع السلطات الليبية المعنية فى هذا الشأن لتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين وضمان سرعة نقل الجثامين إلى أرض الوطن فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

وتقدمت وزارة الخارجية والهجرة بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.

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