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أخبار مصر

قرار عاجل من غرفة شركات السياحة بشأن التعامل مع الكيانات غير المرخصة

غرفة شركات السياحة
غرفة شركات السياحة

قرر مجلس إدارة غرفة شركات السياحة حظر تعامل جميع أعضائها من شركات السياحة المصرية المرخصة مع أي كيانات غير شرعية وغير مرخصة من وزارة السياحة والآثار.

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، حيث قامت الغرفة بإخطار أعضائها من شركات السياحة بالقرار في كتاب دوري عاجل مطالبة بسرعة تنفيذه.

التعامل مع الكيانات غير الشرعية 

وأكد مجلس إدارة الغرفة ان القرار جاء في إطار سعي المجلس للحفاظ على مقدرات الشركات السياحية الملتزمة، وانطلاقا من حرص الغرفة على مصالح الشركات السياحية وعملائها خاصة الشركات العاملة في مجال السياحة الدينية.

عقوبات مخالفة قواعد التعامل مع الشركات الغير مرخصة 

وأكد المجلس أن من يخالف هذا القرار من شركات السياحة سيتم تطبيق أحكام المادة ٢٦ من القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وأهابت الغرفة بأعضاء جمعيتها العمومية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الإدار ة من منطلق الحرص على مقدرات وسمعة الشركات السياحية بصفة خاصة والقطاع السياحى بصفة عامة.

 

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