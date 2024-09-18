الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

وزير السياحة يوافق على مد رحلة معرض رمسيس وذهب الفراعنة بالخارج

لقاء وزير السياحة
لقاء وزير السياحة والآثار مع سفير سنغافورة بالقاهرة
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التقى شريف فتحي  وزير السياحة والآثار، بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بالسفير دومينيك جوه سفير جمهورية سنغافورة بالقاهرة، ورون تان الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة والوفد المرافق له من الشركة، لبحث آليات التعاون لتنظيم عدد من المعارض الأثرية المؤقتة حول العالم للتعريف بالحضارة المصرية العريقة والترويج لها.

حضر اللقاء يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومحمد فهمي مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الاقتصادية.

إقامة معرض رمسيس وذهب الفراعنة

وخلال اللقاء، تم مناقشة إمكانية مد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في محطته القادمة بالعاصمة اليابانية طوكيو، من ستة أشهر إلى تسعة أشهر، وذلك لاستقبال الزائرين الذين سوف يتوافدون من العديد من المدن اليابانية لزيارته ومشاهدة الآثار المصرية والاستمتاع بالحضارة المصرية العريقة حيث تتوقع الدراسات التسويقية التي أجرتها الشركة بالسوق الياباني أن يجذب المعرض آلاف الزائرين وأنه سيحقق نجاحًا كبيرًا في ظل شغف الشعب الياباني بالحضارة المصرية العريقة.

كما تم التباحث في مد فترة تنظيم المعرض وإقامته في عدد آخر من دول العالم بعد انتهاء مدة عرضه في محطته الخامسة والأخيرة بطوكيو، في ظل النجاح الكبير الذي حققه المعرض بمختلف الدول التي استضافته منذ بدء رحلته في أولى محطاته في نوفمبر 2021 بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية وحتى الآن في محطته الرابعة بمدينة كولون بألمانيا، بالإضافة إلى إمكانية تنظيم عدد من المعارض الأثرية المؤقتة تجوب دول العالم وذات المواضيع الأثرية المختلفة لتروي حقب تاريخيّة متعددة تنتمي للحضارة المصرية العريقة، حيث وافق وزير السياحة والآثار بصفة مبدئية على كل المقترحات لحين الدراسة.

بداية رحلة معرض رمسيس وذهب الفراعنة

جدير بالذكر أن معرض رمسيس وذهب الفراعنة يضم 180 قطعة أثرية تم اختيارها بعناية من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير من عصر الملك "رمسيس الثاني" بالإضافة إلى تابوت الملك رمسيس الثاني من المتحف القومي للحضارة المصرية وبعض القطع الأثرية الأخرى من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، بالإضافة إلى مقتنيات عدد من المتاحف المصرية الأخرى تُبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل، والحلي، وأدوات التجميل، واللوحات، والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، وبعض التوابيت الخشبية الملونة.

وبدأ معرض رمسيس وذهب الفراعنة رحلته خارج مصر في أولى محطاته في نوفمبر 2021 بمدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم محطته الثانية في أغسطس 2022 بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم محطته الثالثة في إبريل 2023 بالعاصمة الفرنسية باريس، ومحطته الرابعة في نوفمبر 2023 بمدينة سيدني بأستراليا ومحطته الخامسة في يوليو 2024 بمدينة كولون بألمانيا.

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