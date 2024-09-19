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ننشر أسعار الكتب بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة

الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
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 أعلنت المديريات التعليمية أسعار الكتب المدرسية للعام الدراسي 2024-2025، لطلاب المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة لجميع المراحل التعليمية.

أسعار الكتب المدرسية بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة

وجاءت أسعار الكتب المدرسية بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة  للعام الدراسي 2024-2025 كالتالي:

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وزير التعليم يكشف موعد حصول الطلاب على جميع الكتب المدرسية

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وصول الكتب الدراسية لمدارس الجيزة وبدء تسليمها للطلاب

كي جي 1: أسعار الكتب للترم الأول 419.75 جنيه، وأسعار الكتب للترم الثاني  419.75 جنيه وإجمالي الترمين 839.50 جنيه. 

كي جي 2: أسعار الكتب للترم الأول 419.75 جنيه، وأسعار الكتب للترم الثاني  419.75 جنيه وإجمالي الترمين 839.50 جنيه. 

الصف الأول الابتدائي: أسعار الكتب للترم الأول 477.25 جنيه وأسعار الكتب للترم الثاني 477.25 جنيه وإجمالي الترمين 984.50 جنيه.

الصف الثاني الابتدائي: أسعار الكتب للترم الأول 534.75 جنيه وأسعار الكتب للترم الثاني 534.75 جنيه وإجمالي الترمين 1069.50 جنيه. 

الصف الثالث الابتدائي: أسعار الكتب للترم الأول 534.75 جنيه وأسعار الكتب للترم الثاني 534.75 جنيه وإجمالي الترمين 1069.50جنيه 

الصف الرابع الابتدائي: أسعار الكتب للترم الأول 707.25 جنيه وأسعار الكتب للترم الثاني 707.25  جنيه وإجمالي الترمين 1414.50 جنيه. 

الصف الخامس الابتدائي: أسعار الكتب للترم الأول 707.25 جنيه وأسعار الكتب للترم الثاني 707.25 جنيه وإجمالي الترمين 1414.50 جنيه. 

الصف السادس الابتدائي: أسعار الكتب للترم الأول 707.25 جنيه وأسعار الكتب للترم الثاني 707.25 جنيه وإجمالي الترمين 1414.50 جنيه. 

الصف الأول الإعدادي: أسعار الكتب للترم الأول 145.20 جنيه وأسعار الكتب للترم الثاني 145.20 جنيه وإجمالي الترمين 290.40 جنيه. 

الصف الثاني الإعدادي: أسعار الكتب للترم الأول 187.55 جنيه وأسعار الكتب للترم الثاني 187.55 جنيه وإجمالي الترمين 375.10 جنيه.

الصف الثالث الإعدادي: أسعار الكتب للترم الأول 181.50 جنيه وأسعار الكتب للترم الثاني 181.50 جنيه وإجمالي الترمين 363.00 جنيه. 

وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بعدد ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

 

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 

 ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية تبدأ السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

 

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