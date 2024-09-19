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استعدادات مكثفة بالبحيرة لاستقبال العام الدراسي الجديد

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، فيتو

 تستعد الإدارات التعليمية بمحافظة البحيرة لاستقبال العام الدراسي الجديد يوم السبت القادم، عقب رفع درجة الاستعداد القصوى والتي شملت نطاق جميع المدارس بدائرة المحافظة، مع التزام بكافة الضوابط المنظمة فى هذا الشأن، للوصول إلى عام دراسي منتظم وآمن، وانضباط كامل بالعملية التعليمية.

التأكيد على المتابعة المستمرة لمديري الإدارات التعليمية

 حرصت الإدارات التعليمية بالمحافظة تحت إشراف يوسف الديب وكيل الوزارة بالعمل على تهيئة المناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي  للطلاب، جنبا إلى جنب مع المعلمين، وذلك بمختلف المراحل الدراسية بجميع المدارس، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لمديري الإدارات التعليمية، والجهات المعنية لضمان حسن سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول، والتأكيد على تسليم الطلاب الكتب المدرسية من اليوم الأول، والتوجيه نحو تحميل النسخة الإلكترونية منها، وكذلك البرامج الدراسية المطورة للتعليم الفني؛ لضمان توافرها لكافة الطلاب، كما سيتم العمل على الالتزام بالزي المدرسي الموحد، حرصًا على الانضباط داخل المدرسة، مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها.

 

افتتاح ١٦ معرض "أهلًا مدارس"  لخدمة الطلاب وأولياء الأمور العديد من مراكز المحافظة 

 وافتتحت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، ١٦ معرض "أهلًا مدارس"  لخدمة الطلاب وأولياء الأمور العديد من مراكز المحافظة ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تضم أجنحة المعرض كافة المستلزمات الدراسية لجميع المراحل التعليمية، بما في ذلك الملابس المدرسية، الأحذية، الشنط، الأدوات المكتبية، بالإضافة إلى السلع الغذائية والمنظفات.

 

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