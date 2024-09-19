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حوادث

النيابة تستمع لأقوال جيران سوداني لقي مصرعه في حالة سكر بعين شمس

جثة، فيتو
جثة، فيتو

استمعت نيابة عين شمس لأقوال جيران شاب يحمل الجنسية السودانية لقي مصرعه متأثرا بإصابته بجرح نافذ في المرفق نتيجة اصطدامه بنافذة زجاج وذلك أثناء احتسائه الخمر في منطقة عين شمس. 


وقال الجيران إنهم كانوا يشاهدون المتوفى وأصدقاءه الذين يجلسون في شقته جلسة مزاج يحتسون الخمر وتتعالى أصواتهم بالضحكات وأصوات الأغاني الصاخبة غير مراعين لأحد، وأضاف الجيران أنهم كثيرا ما حذروهم من أفعالهم تلك وذكروهم أنها ضد الدين ولكن دون جدوى فشرب الخمر والسكر يجري في دمائهم فتجنبوهم.

تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع شخص داخل شقة سكنية بعد اصطدامه بنافذة زجاج.

بالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى شاب سوداني في العقد الثالث من العمر وكان يحتسي الخمر مع أصدقائه واصطدم بنافذة زجاج وهو في حالة سكر أصيب على إثرها بجرح في المرفق وتوفي متأثرا بإصابته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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نيابة عين شمس منطقة عين شمس قسم شرطة عين شمس النيابة العامة

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