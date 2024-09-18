التصريح بدفن جثة سوداني لقي مصرعه أثناء احتسائه الخمر في عين شمس
صرحت نيابة عين شمس بدفن جثة شخص يحمل الجنسية السودانية لقي مصرعه متأثرا بإصابته بجرح نافذ في المرفق نتيجة اصطدامه بنافذة زجاج وذلك أثناء احتسائه الخمر في منطقة عين شمس.
تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع شخص داخل شقة سكنية بعد اصطدامه بنافذة زجاج.
بالانتقال والفحص، تبين أن المتوفي شاب سوداني في العقد الثالث من العمر وكان يحتسي الخمر مع اصدقائه واصطدم بنافذة زجاج وهو في حالة سكر اصيب على اثرها بجرح في المرفق وتوفي متأثرا بإصابته.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.