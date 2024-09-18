التصريح بدفن جثة سوداني لقي مصرعه أثناء احتسائه الخمر في عين شمس

صرحت نيابة عين شمس بدفن جثة شخص يحمل الجنسية السودانية لقي مصرعه متأثرا بإصابته بجرح نافذ في المرفق نتيجة اصطدامه بنافذة زجاج وذلك أثناء احتسائه الخمر في منطقة عين شمس.

تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالي يفيد بمصرع شخص داخل شقة سكنية بعد اصطدامه بنافذة زجاج.

بالانتقال والفحص، تبين أن المتوفي شاب سوداني في العقد الثالث من العمر وكان يحتسي الخمر مع اصدقائه واصطدم بنافذة زجاج وهو في حالة سكر اصيب على اثرها بجرح في المرفق وتوفي متأثرا بإصابته.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.