"رحلة دراسية سعيدة" ندوة في مكتبة مصر الجديدة للطفل غدا
تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل ندوة بعنوان "رحلة دراسية سعيدة" تتناول الاستعدادات التى يجب أن يتفهمها الطفل وأولياء الأمور والتى تسهل من العملية الدراسية وقدرة التلاميذ على الاستيعاب وفهم المنهج.
تعقد الندوة أون لاين عبر منصة زوم فى الساعة 2 من ظهر غد الجمعة.
قال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن بداية العام الدراسي الجديد تشكل تحديا لبعض الطلاب، حيث يجب تهيئة الطالب نفسيا وبدنيا وعقليا لعودته إلى الفصل الدراسى بارتياح نفسى ونشاط وحيوية وعزيمة للتخلص من كل الأفكار السلبية التي تؤدي إلى عدم التفوق.
تحاضر فى الندوة إيمان ممتاز استشارى تنمية بشرية، وسوف تتناول أهمية التوافق بين المناهج الدراسية والوقت.
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