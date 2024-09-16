معرض لرسومات الأطفال في مكتبة مصر الجديدة غدا
يفتتح الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة فى الساعة الواحدة من ظهر غدًا الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر، معرض لرسومات الأطفال، المعرض تقيمه مكتبة مصر الجديدة للطفل، وهو نتاج ورش العمل التى تقيمها المكتبة ويضم ٣٥ لوحة فنية ذات طابع إفريقي.
وأشار الدكتور نبيل حلمى إلى أن المعرض يقام من منطلق سعى المكتبة الدائم، نحو تبادل الثقافات بين دول حوض النيل للتعريف بمكنوز الدول الإفريقية التى تزخر بروائع العادات والتقاليد، والتى تتميز بها كل دولة، ومد جسور التواصل الحضاري مع كافة شعوبها.
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