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رياضة

هل انتقل نجم السعودية إلى روما بالواسطة؟ رد قوي من وكيل أعماله

سعود عبد الحميد
سعود عبد الحميد

رد أحمد المعلم، وكيل أعمال نجم منتخب السعودية سعود عبدالحميد لاعب روما، على ما تردد حول أن يكون احتراف اللاعب السعودي في الدوري الإيطالي بسبب "الواسطة".

وانتقل سعود عبدالحميد لاعب الهلال السابق إلى روما في فترة الانتقالات الصيفية، ويرى البعض أن انتقاله كان بسبب واسطة، خصوصا بين روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي، ودي روسي المدرب السابق للذئاب.

رد قوي من وكيل سعود عبد الحميد 

ورد المعلم على حديث وليد الفراج، في برنامج "أكشن يا دوري"، الذي تساءل فيه عن مصير عبدالحميد بعد إقالة دي روسي، قائلا: "ما تردد مؤخرا غير صحيح.. الواسطة وجدت لخدمة من لا يمتلك القيم أو المبادئ أو المؤهلات".

وتابع: "هناك من يصنع الحدث.. وهناك من يقتات على الأزمات".

وكان نادي روما قد أعلن أمس الأربعاء إقالة دي روسي بعد 4 مباريات في منافسات الدوري لم يعرف فيها النادي العاصمي تحقيق الفوز، ولم يشارك عبدالحميد في المباراتين الماضيتين بعد ضمه لقائمة الفريق. 

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الدوري الإيطالي النادي المنتخب السعودي سعود عبدالحميد روبرتو مانشيني لمنتخب السعودي

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