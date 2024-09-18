وفاة نجم الكرة الإيطالية توتو سكيلاتشي بعد صراع مع المرض

الدوري الإيطالي، توفى صباح اليوم الأربعاء نجم الكرة الإيطالية السابق توتو سكيلاتشي عن عمر يناهز 59 عامًا فقط بعد صراع مع مرض السرطان.

سكيلاتشي كان لاعب كرة قدم سابق في أندية ميسينا ويوفنتوس وإنتر ميلان وجوبيلو إيواتا، وقدم أداء كبير مع منتخب ايطاليا في كأس العالم 1990 في إيطاليا.

ومن جهة أخرى أعلن نادي روما الإيطالي إقالة مدربه دانييلي دي روسي من منصبه لسوء النتائج مع النادي منذ بداية الموسم.

وحقق روما 3 نقاط فقط من 4 مباريات في الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي بالتعادل في 3 مباريات والخسارة في مباراة.

وكان فريق روما بقيادة مدربه دي روسي تعادل مع نظيره جنوي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لويجي فيراريس “ماراتسي”، بمنافسات الدوري الايطالي.

وتقدم روما عن طريق أرتيم دوفبيك في الدقيقة 37 فيما تعادل لـ جنوي اللاعب كوني دي وينتر في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.