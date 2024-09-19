مصرع وإصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة فى سوهاج

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أخميم، ونقل مرفق الإسعاف المتوفي والمصابان إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

وأخطرت الجهات الأمنية بمديرية أمن سوهاج بالواقعة

مدير الأمن يتلقى إخطارا بوقوع حادث سير ومتوفى ومصابين

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية يفيد تلقى العقيد شريف طنطاوى مأمور مركز شرطة اخميم بلاغا غرفة عمليات المرور برئاسة العميد محمد عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للمرور بانه أثناء سير السيارة " ربع نقل " قيادة المدعو حمدي س ع ع - سن 31 سائق – ومقيم أسيوط بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي إلي إنحرافها وإنقلابها علي جانب الطريق

وبالانتقال والفحص تبين نجم عن الحادث مصرع المدعو ياسر ا ع ح- سن 50 تاجر ومقيم أسيوط وإصابة كلًا من قائد السيارة " سحجات وكدمات متفرقة بالجسم " ومستقل السيارة " نجل المتوفي " المدعو إسماعيل ي ا ع- سن 18 تاجر ومقيم بذات العنوان " كدمات متفرقة بالجسم " وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي.

تحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات

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