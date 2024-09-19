الخميس 19 سبتمبر 2024
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إصابة شاب بطلق ناري على يد صديقه في سوهاج

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج

أصيب شاب بطلق ناري في القدم اليمنى، بطريق الخطأ على يد صديقه، أثناء العبث بسلاح ناري في سوهاج، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا يفيد تلقي اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول  المدعو  تامر ا ع ا- سن 19 عامل  الى  مستشفى البلينا المركزي مصابًا بطلق ناري في القدم اليمني، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

وأفاد أثناء تواجده دائرة المركز بمنزل صديقه المدعو جلال ح ح ف- سن 22 حاصل علي دبلوم - ومقيم دائرة المركز  وحال عبث الأخير بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ 
أحدثت إصابته

تم ضبط المتهم  وبمواجهته اقر - بإرتكاب الواقعة " دون قصد منه "  وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم. 

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اصابة شاب بطلق مدير أمن سوهاج يعبث بسلاحة النارى فيصيب صديقه البلينا

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