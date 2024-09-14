مصرع سائق في انقلاب سيارته بسوهاج

لقى سائق سيارة نقل مصرعة إثر انفجار الإطار الخلفى للسيارة وانحرافها وانقلابها على جانب الطريق في طما بسوهاج.

انفجار الإطار الخلفى وراء انقلاب السيارة

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا يفيد تلقيه أنه أثناء سير السيارة “ نقل “ قيادة ”خالد ص م ف”، 45 عاما - سائق، مقيم أسيوط انفجر الإطار الخلفي الأيسر مما أدى لانحرافه وانقلابه على جانب الطريق حيث نجم عن الحادث وفاة قائد السيارة وتم نقل الجثة لمستشفى طما المركزي.

التحقيقات تكشف نفى الشبهة الجنائية

وخلال التحقيقات أقر نجل المتوفى “ أحمد ح ص م”، 25 عاما - عامل مقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية حيث تحرر المحضر وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

حوادث الطرق الأكثر خسائر

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

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