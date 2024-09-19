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كرة اليد، موعد مباراة منتخب الناشئين أمام غينيا في أمم أفريقيا بتونس

منتخب الناشئين لكرة
منتخب الناشئين لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2006 بقيادة محمد عبد السلام المدير الفني، مواجهة قوية أمام منتخب غينيا، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في تونس.

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب غينيا في الـ5 مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب المنتخب الوطني ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات الجزائر وبوروندي وغينيا.

وتضم المجموعة الأولى من بطولة أفريقيا منتخبات تونس وليبيا وكينيا والمغرب.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

مصر × غينيا - 5 عصرا

الجزائر × بوروندي - 6 مساء

تونس × ليبيا - 8 مساء

المغرب × كينيا - 8 مساء

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