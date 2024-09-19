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مصرع شاب صدمه قطار في سوهاج

مصرع شاب صدمه قطار
مصرع شاب صدمه قطار بسوهاج

لقى شاب مصرعه بعدما صدمه القطار خلال عبوره مزلقان سكة حديد بقرية مشطا فى محافظ سوهاج، وقد تم نقل الجثة لمستشفى طما المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وأخطرت الجهات الأمنية لتتولى التحقيقات.
 

مدير الأمن يتلقى إخطارا بوفاة شاب نتيجة اصطدامه بقطار  دائرة مركز طما 
 تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من  اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد محمود ذكى رئيس مباحث مركز شرطة طما بورود محضرا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد مشطا دائرة المركز أنه أثناء مرور القطار [ الأقصر – القاهرة ] ما بين محطة مشطا ومزلقان كوم العرب دائرة المركز اصطدم بالمدعو عمر س ا ب- سن 29 عامل ومقيم  دائرة المركز، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور مما أدي إلى وفاته وتم نقله لمشرحة مستشفي طما المركزي.


التحقيقات تنفى الشبهة الجنائية 
 وبناء على تعليمات اللواء صبرى عزب مدير الأمن انتقلت على الفور فرق الإسعاف وضباط المركز والمباحث وتبين من المعاينة والفحص وجود جثة لشباب في العقد الثاني من عمره ملقاة على قضبان السكة الحديد نتيجة اصطدام قطار به أثناء عبوره المزلقان وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طما.

خلال التحقيقات أفاد شقيق المتوفـي “محمود س.ن” 25، عامل، ومقيم بذات الناحية  قرر بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على جهات التحقيق..

 

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مصرع شاب ثلاثينى دهش شاب اسفل قطار سكك حديد مصر مديرية أمن سوهاج اللواء صبرى عزب

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