كرة اليد، منتخب الناشئين يواجه غينيا في افتتاح البطولة الأفريقية بتونس

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2006 بقيادة محمد عبد السلام المدير الفني، مواجهة قوية أمام منتخب غينيا، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في تونس.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب غينيا في الـ5 مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب المنتخب الوطني ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات الجزائر وبوروندي وغينيا.

وتضم المجموعة الأولى من بطولة أفريقيا منتخبات تونس وليبيا وكينيا والمغرب.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

مصر × غينيا - 5 عصرا

الجزائر × بوروندي - 6 مساء

تونس × ليبيا - 8 مساء

المغرب × كينيا - 8 مساء