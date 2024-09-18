أسرار وتفاصيل انسحاب أيمن الشريعي من اجتماع رابطة الأندية بعد 15 دقيقة فقط

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أسباب انسحابه من اجتماع رابطة الأندية، مع ممثلي أندية الدوري المصري، الذي أقيم اليوم الأربعاء بمقر مشروع الهدف في مدينة 6 أكتوبر.

وأكد أيمن الشريعي في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن الهدف من الاجتماع كان مناقشة شكل الدوري في الموسم الجديد، إلا أنه تفاجأ بعد دخول الاجتماع بالاستقرار على الشكل الجديد دون أي مناقشات، ليسجل اعتراضه على الأمر وينسحب بعد ربع ساعة من انطلاق الاجتماع.

وأضاف الشريعي: “طالما تم الاستقرار على شكل الدوري في الموسم الجديد، لما تم دعوة الأندية دون حدوث أي مناقشات؟”. مؤكدا أنه فضل تسجيل اعتراضه على الأمر وغادر الاجتماع.

وشدد على أن اعتراضه ليس له علاقة بشكل المسابقة في الموسم الجديد الذي تم الاستقرار عليه، وإنما اعترض على فكرة عقد الاجتماع دون أن يكون له أي فائدة خاصة أن الجميع كانوا مستقرين على الأمر، وكأن دعوة الأندية جاءت لمباركة شكل المسابقة في الموسم المقبل فقط دون أي مناقشات.

وحول دخوله في مشادة مع ثروت سويلم عضو رابطة الأندية، أكد أيمن الشريعي أن هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق ولم يحدث أي مشادات كام أنه لم ياقلب ثروت سويلم.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة الدوري المصري 30 أكتوبر 2024 وتنتهي في منتصف يونيو 2025.

ووافقت أندية الدوري الممتاز خلال اجتماعها اليوم مع مسئولي رابطة الأندية المصرية المحترفة على هبوط فريقين في الموسم المقبل 2024 - 2025، على أن تصعد 3 أندية من دوري المحترفين، ليصبح عدد الأندية في الموسم بعد المقبل 2025/2026، 19 ناديا، على أن يهبط منها أربعة أندية نهاية الموسم نفسه، ليعود الدوري الممتاز مجددا إلى عدد 18 ناديا.

فيما أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة رسميا أن مسابقة الدوري الموسم القادم ستكون من دور واحد، على أن يتنافس أول 9 فرق على لقب الدوري، أما الفرق لـ9 الباقية فتنافس على الهبوط.

هبوط فريقين فقط لدوري المحترفين

واستقرت رابطة الأندية بعد اجتماعها مع الأندية على هبوط فريقين فقط للقسم الثاني (دوري المحترفين) نهاية الموسم.

موعد بداية وانتهاء مسابقة الدوري الممتاز

وبحسب مصدر في رابطة الأندية فإن مسابقة الدوري الممتاز ستنطلق يوم 30 أكتوبر المقبل وتنتهي يوم 6 يونيو من العام المقبل 2026.

وأسفر اجتماع رابطة الأندية مع رؤساء أندية الدوري الممتاز، عن الاتفاق بين الطرفين على تطبيق نظام استثنائي في مسابقة الدوري في الموسم الجديد، من أجل تفادي الأزمات التي عاشتها الكرة المصرية في المواسم الثلاث الأخيرة.

شكل الدوري في الموسم الجديد

ووفقا لمصدر داخل رابطة الأندية، وبعد الاجتماع الذي تم عقده مع ممثلي أندية الدوري المصري اليوم، تم الاستقرار على إقامة بطولة الدوري بالموسم الجديد بشكل استثنائي.

وتابع المصدر في تصريحات لـ "فيتو": "سيقام الدوري من دور واحد، ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، الأولى تضمن أول 10 مراكز والثانية تضمن الأندية من المركز الـ 11 إلى الـ 18.

درع الدوري الممتاز، فيتو

تفاصيل الدوري في الموسم الجديد

وقامت رابطة الأندية بمناقشة البند الأول وهو شرح الضغوط التي تعاني منها الرابطة وأنه يجب إقامة دوري استثنائي، وهناك موافقة من أغلبية الأندية.

أشاد مسئولو النادي الأهلي بتعاقد رابطة الأندية المحترفة مع شركة ألمانية لتنظيم مسابقة الدوري في الموسم الجديد 2024 - 2025.