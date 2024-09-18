وزير البترول يجري مباحثات مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية لموارد الطاقة

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لقاء مع جيفري بيات مساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب موارد الطاقة، وذلك خلال مشاركة الوزير فى مؤتمر جازتك بهيوستن الأمريكية.

وتناول اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة وخفض الانبعاثات في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة الطاقة الأمريكية للتعاون في مجال الطاقة، ضمن الحوار الاستراتيجي الذي تم إطلاقه بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الطاقة في عام 2019.

وأكد الوزير على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لافتًا إلى سعي قطاع البترول المصري للعمل مع شركاء القطاع لجذب المزيد من الاستثمارات بما يسهم في زيادة إنتاج البترول والغاز لتلبية الطلب المحلي والعالمي.

بحث اعمال موقف الشركات الأمريكية العامله بمصر في قطاع البترول



وشهد اللقاء استعراض موقف أعمال الشركات الأمريكية التي تعمل في مصر حاليًا في مختلف مجالات أنشطة صناعة البترول والغاز، حيث أوضح المهندس كريم بدوي أن هناك فرصًا واعدة للشركات الأمريكية لزيادة استثماراتها خاصة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج ولا سيما في ظل الإعلان مؤخرًا عن حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات على تكثيف أعمال الحفر والاستكشاف، إلى جانب توافر مجموعة من الفرص الاستثمارية الإضافية في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج. كما أكد على أن مصر تعد الحل الأكثر جاهزية لاستقبال غاز شرق المتوسط وإعادة تصديره لأوروبا.

وتطرق الجانبان إلى أهمية توفير التمويل اللازم من خلال مؤسسات التمويل العالمية لخفض البصمة الكربونية لموارد الغاز بالمنطقة وبحث توطين التكنولوجيا المتعلقة بخفض الانبعاثات، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في إطار المبادرات المشتركة ومن بينها التعهد العالمي للميثان.

حضر اللقاء كل من المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والجيوفيزيقي محمد رضوان، مدير مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.